"Fedez e Chiara Ferragni non si parlano"

I Ferragnez stanno attraversando una crisi importante. Non è la prima, come ha spiegato Chiara Ferragni a Che tempo che fa, ma è la prima che potrebbe mettere a serio rischio il loro matrimonio. Fedez non vive più nel super attico a CityLife a Milano, ma in un appartamento in affitto; Chiara invece è rimasta con i bimbi e la cagnolina Paloma.

Il 19 marzo il loro figlio maggiore, Leone, ha compiuto 6 anni e per l'occasione erano insieme. Avevano organizzato una festa a tema per il bimbo e i suoi amici. Per l'occasione hanno condiviso due foto identiche ma separati, nessuno scatto di famiglia segno evidente che i due erano insieme ma solo per il figlio. A questo dato di fatto si è aggiunta un'indiscrezione che è stata raccontata all'esperta di gossip Deianira Marzano. "Caso Fedez Ferragni: loro nemmeno si parlano. Hanno fatto le foto separate e giocato separati, la situazione sembra davvero tesa... Tanto da non parlarsi", questo ha scritto una fonte a Marzano che però non ha commentato la soffiata. Se sia vera o meno al momento non è dato saperlo, ma di certo c'è che mai prima d'ora Chiara e Fedez erano stati così lontani.