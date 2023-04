Fedez e Chiara Ferragni mai soli a Dubai (e niente baci): un viaggio di copertura?

"Mamma ha organizzato un viaggio". Così Fedez, sabato mattina, ha annunciato ai figli che sarebbero partiti tutti insieme. Destinazione sconosciuta fino al pomeriggio, quando ha pubblicato su Instagram diverse storie dall'aeroporto di Dubai, dove erano appena atterrati. Con tata al seguito.

La babysitter, però, non è l'unica a trascorrere la vacanza con i Ferragnez (che alloggiano nel lussuoso hotel di Bulgari). Con loro ci sono anche i genitori del rapper, oltre a diversi amici che erano già lì e con cui stanno trascorrendo le giornate. Un soggiorno "affollato", dunque, al contrario di quanto invece mostrano entrambi sui social. Se infatti mamma Annamaria e papà Franco condividono continuamente sui loro profili foto e video tutti insieme - dimostrando, così, che il tempo trascorso da Federico e Chiara da soli con i figli (o da soli proprio, approfittando di tata e nonni) si limiterebbe a quando sono nella loro suite - storie e post dei due pullulano di idilliaci momenti familiari in cui compaiono solo loro e i bambini. Insomma, stando a quello che pubblicano Fedez e Chiara Ferragni questa vacanza sarebbe una lunga parentesi tutta per loro, presa per scrollarsi definitivamente di dosso la tempesta che hanno appena attraversato e di cui, a parte qualche post strappa-like, non hanno mai davvero parlato, ma di fatto sembra più una gita al grido di "più siamo e meglio è". Forse un escamotage proprio per non restare soli e avere la "via di fuga" a portata di mano, che sia mamma o un'amica?

Mostrarsi sempre in coppia o in 4, con Leone e Vittoria, nonostante siano circondati da altre persone. Questo non è però l'unico dettaglio che fa pensare a una crisi ancora esistente. Fedez e Chiara Ferragni non si baciano più sulle labbra. Scandagliando i loro account, l'ultima foto di un bacio a stampo risale allo scorso febbraio - a Sanremo, quando ancora non c'era nessuna avvisaglia di quanto sarebbe accaduto qualche giorno dopo - per non parlare dei "limoni duri" a cui ci avevano abituato. Per quelli si deve andare ancora più indietro. Le foto pubblicate da Dubai sono tutte di casti baci sulla guancia, al massimo sul naso, o di pose con fraterni abbracci fianco a fianco. Eppure la coppia non si è mai tirata indietro, in passato, immortalandosi anche in momenti di ardente passione. La fiamma si è assopita lasciando spazio a glaciali silenzi? A vederli così sembrano due amici in vacanza, magari organizzata e sbandierata proprio per non destare sospetti su un presunto allontanamento e continuare a nascondere sotto al tappeto le voci che li vorrebbero in rotta. Rottura che gli costerebbe caro, a partire dalla seconda stagione della serie sulla loro famiglia in uscita prossimamente su Prime Video.

Sono solo foto, è vero, ma la mancanza di affiatamento, soprattutto a confronto con qualche tempo fa, è evidente e, proprio come insegnano ormai da anni i Ferragnez, le immagini possono essere molto più potenti di qualsiasi dichiarazioni.

Le foto pubblicate da Fedez su Instagram