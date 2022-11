"Io con i calzini bucati, lei sempre elegantissima", Fedez ironizza sulle differenze tra lui e Chiara Ferragni

La differenza tra Chiara Ferragni e Fedez? Non potrebbe essere più evidente stando all'ultimo video pubblicato su Instagram dal rapper milanese che, ironicamente, ha voluto mostrare a tutti le differenze di carattere, ma soprattutto stile, tra lui e sua moglie Chiara Ferragni. In una delle sue ultime Instagram stories, infatti, il giudice di X Factor ha voluto sottolineare la grande diversità di approccio alle cose tra lui e la moglie e mamma dei suoi due bambini Leone e Vittoria che a differenza sua, in ogni occasione, anche la più semplice, non riesce proprio a mostrarsi con un look che non sia curatissimo nel minimo dettaglio.

Anche accompagnare il figlio a fare un allenamento di tennis, diventa per Chiara Ferragni un modo per dettare le regole dello stile e influenzare i suoi milioni di followers. La Ferragni, infatti, è sempre agghindata alla perfezione con i capelli sistemati e outfit elegantissimi e a notarlo non sono solo i suoi fan ma il suo stesso compagno di vita che ha voluto sottolineare, ironicamente, questo aspetto della moglie che la rende lontanissima dall'approccio più casual e informale che ha, invece, lui.

"Mi moglie sempre elegante anche quando porta suo figlio a tennis - esordisce Fedez inquadrando i diversi look suo e di sua moglie- E poi c'è Federico, ah forse ho anche le calze bucate".

Così Fedez, ha divertito tutti mettendo in luce le grandi diversità con sua moglie Chiara che, però, non per forza devono essere motivo di incompatibilità ma possono diventare la chiave per un rapporto equilibrato dove due individui, anche con le loro differenze, possono incastrarsi alla perfezione e completarsi a vicenda.