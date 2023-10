Ferragnez pronti per Halloween: l'irresistibile costume di famiglia, Leone e Vittoria dolcissimi

Ferragnez versione Super Mario family. In occasione di Halloween Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria si sono travestiti: la famiglia non ha scelto un look pauroso, anzi, hanno infatti deciso di vestire i panni dei personaggi del noto videogioco Super Mario.

Così Leone è diventato Mario, Vittoria la Principessa Peach, Chiara Ferragni Luigi, Fedez Toad e la piccola Paloma è stata trasformata in Browser, l'antagonista principale di Mario e del fratello Luigi. "Il sogno di Leone si è avverato": questo ha scritto Chiara su Instagram spiegando così il perché abbiano deciso di vestirsi in questo modo per Halloween.

Chissà se la famiglia uscirà così domani, 31 ottobre, per fare dolcetto o scherzetto nel palazzo o nel quartiere. Intanto però con indosso questi costumi si sono scattati delle bellissime foto che Fedez e Chiara hanno condiviso sui social.