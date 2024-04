Fedez e Chiara, nessuna possibilità di salvare il matrimonio. Il messaggio del rapper

Molto più di una semplice didascalia. Molto più di un semplice viaggio a Miami. Quella di Fedez, insieme ai figli e ai genitori, in Florida è una vacanza che aveva uno scopo ben preciso: segnare un punto di fine. Un punto di non ritorno per il suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Ferragni ha portato i bambini a Dubai con la mamma e la sorella Valentina (accompagnata dal fidanzato) e appena rientrati a Milano Leone e Vittoria sono stati presi dal papà e rimessi su un altro aereo, Chiara è sparita e la canina Paloma è stata affidata al marito di Francesca Ferragni. I piccoli continuano a essere fotografati e filmati di spalle, ma sembrano comunque felici.

A Miami, infatti, il rapper aveva fissato un appuntamento con l'artista Dante Dentoni che realizza opere d'arte con i Lego al quale aveva commissionato un muro dedicato ai figli. E proprio descrivendo questo "muro" Fedez ha detto molto, forse più di quello che voleva lasciare trapelare. Sempre molto attento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa a cui ha chiesto privacy, Federico in poche frasi su Instagram ha espressamente rivelato qual è la sua posizione sul suo matrimonio.

Cosa ha scritto Fedez

"Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro - ha spiegato il cantante - Mi piacerebbe che 'la nuova casa del papà' sia più 'la nostra nuova casa', in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa". Parole durissime che probabilmente hanno lasciato l'amaro in bocca a Ferragni. Perché? Perché in queste frasi Federico ha rivelato che la casa in cui si è trasferito a Milano sicuramente l'ha comprata e non l'ha presa in affitto, che sta, dunque, già pensando alla sua vita da papà single e che quell'abitazione sarà il nuovo nido familiare suo e dei figli.