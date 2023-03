Fedez e Chiara Ferragni, la prima foto dopo la tempesta (il rapper torna a postare)

Rieccoli insieme Fedez e Chiara Ferragni, sui social, dove da settimane una folla incuriosita (e anche un po' preoccupata) si chiedeva che fine avesse fatto la coppia e soprattutto come stavano le cose tra loro. Quando la crisi veniva data ormai per certa, ci ha pensato il rapper a smentire le voci che lo volevano in rotta con la moglie, spiegando che il suo silenzio era dovuto a un difficile momento personale e di salute.

Una settimana fa, dopo essere apparso in alcuni video con problemi di balbuzie, Fedez aveva annunciato di volersi ritirare per un periodo dai social. "In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto" aveva aggiunto, assicurando così che tra loro non c'era nessun problema, ed esattamente tre giorni dopo su Instagram ci è tornato per raccontare la verità su quanto gli è accaduto nell'ultimo mese. La sospensione di un antidepressivo gli ha causato l'effetto rebound, con annebbiamento cognitivo, vertigini, nausea e tic che gli impedivano di parlare bene. Anche in questa occasione ha voluto ringraziare sua moglie: "L'unica persona che mi è stata vicino in questo momento".

Nessun nuvolone sui Ferragnez, dunque, che adesso sono tornati a farsi vedere insieme. Dopo gli scatti rubati delle ultime settimane, la coppia ha condiviso tra le storie Instagram la prima foto dopo la tempesta: abbracciati, sul divano di casa, Fedez e Chiara Ferragni hanno il volto di chi dice: "Insieme abbiamo superato anche questa". Il rapper è tornato a postare. Oltre al selfie con sua moglie, ecco altri scatti di famiglia e qualche divertente video di Vittoria, la piccola di casa. La pausa social è ufficialmente finita.

La foto pubblicata da Fedez tra le storie Instagram