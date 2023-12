Fedez cancella Chiara dal suo profilo, poi il passo indietro: caos a Natale in casa Ferragni

Occhi puntati sui profili di Fedez e Chiara Ferragni, dopo lo scandalo Balocco. Mentre l'imprenditrice digitale, multata dall'Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza, sta trascorrendo un Natale al riparo dai social, il marito è tornato a postare video e foto insieme ai figli Leone e Vittoria. Nel pomeriggio di ieri però un episodio ha catturato l'attenzione dei follower, portando il pubblico a domandarsi che cosa stia cambiando tra i due. O forse la domanda più corretta sarebbe: che cosa sta cambiando nella comunicazione dei due?

Dicevamo. Mentre Chiara si trincera dietro un silenzio impenetrabile sui suoi profili, Fedez è tornato a pubblicare i siparietti familiari insieme ai bambini. Un dettaglio però ha scatenato il pubblico nel pomeriggio di ieri. Un dettaglio che sembra confermare le voci che vogliono la coppia alle prese con una maretta. Tra un video e l'altro infatti, Fedez ha deciso ieri di cambiare l'immagine del profilo del suo account su Instagram: in particolare ha impostato un'immagine del profilo in cui compare insieme ai figli, senza Chiara. In quella precedente veniva invece immortalato insieme alla moglie e ai bambini.

Un gesto che in realtà è durato molto poco: qualche ora dopo infatti l'immagine è tornata quella originaria. Giusto il tempo di far incuriosire i follower circa le dinamiche interne alla famiglia di Citylife. Giusto ilo tempo di far arrabbiare Chiara, che lo avrebbe poi invitato a tornare sui suoi passi, ipotizza qualcun altro.

La strategia di Fedez

Che Fedez abbia voluto così cominciare una comunicazione in cui slega la sua immagine da quella della moglie? Fino a qualche mese fa i due comunicavano la loro immagine all'unisono, poi dopo il caos di Sanremo - con lui travolto dallo scandalo per il bacio sul palco col cantante Rosa Chemical - hanno cominciato a distanziare le loro strade. Tornando ad oggi, dopo la multa dell'Antitrust, l'impressione è che Fedez - colpito solo di riflesso dalla faccenda - voglia continuare sulla sua strada, comunicando di sé un'immagine di papà amorevole, mentre Chiara al momento sta ancora studiando la strategia d'immagine migliore per uscirne. Al momento infatti l'imprenditrice si trincera dietro al suo silenzio: negli ultimi sei giorni, è uscita di casa una sola volta, quella in cui si è recata al parco coi bambini.

Ad avvalorare la tesi per cui Fedez voglia prendere una strada differente - almeno a livello d'immagine - è il retroscena secondo cui l'artista starebbe vivendo importanti attriti con Fabio Maria D'Amato, manager di Ferragni. Sembra che il cantante non sapesse del milione di euro ricevuto dalla moglie per l'affaire Balocco, che ne fosse addirittura all'oscuro, e che oggi avrebbe chiesto il licenziamento di D'Amato.