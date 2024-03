Chiara e Fedez insieme al compleanno di Leone, stessa foto ma divisi: è gelo totale

Vicini ma mai così lontani. Chiara Ferragni e Fedez sono insieme in queste ore per il sesto compleanno di Leone. Per il bambino è stata allestita una festa a tema Sonic, videogioco e poi film e serie tv giapponese. Non manca niente: dolcetti decorati, torta, un set per le foto e ovviamente un tavolo allestito per l'occasione.

Questa è una giornata particolare: Chiara e Fedez hanno celebrato il compleanno del figlio in due modi totalmente diversi e allo stesso modo spiazzanti. Il rapper molto più distaccato, diverso da come ha sempre narrato la sua paternità, l'imprenditrice sottolineando, più volte, l'emozione unica che è stato tenere in braccio per la prima volta un figlio.

Le incomprensioni e le difficoltà di coppia devono essere messe da parte, ma è impossibile non notare come entrambi abbiano condiviso lo stesso identico scatto, con tanto di figli voltati di spalle, ma l'uno senza l'altra e viceversa. Fedez ha pubblicato la foto insieme a Leone e Vittoria con dietro il set a tema Sonic e la stessa cosa ha fatto Chiara. Non è dato sapere, al momento, se abbiano scattato anche una foto di famiglia e, se sì, se decideranno di renderla pubblica. Chissà.