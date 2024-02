Fedez e Chiara Ferragni a scuola di Leone, vicini al figlio dopo la separazione

Alle prese con il momento più difficile e doloroso del loro matrimonio, ormai evidentemente naufragato, Fedez e Chiara Ferragni restano uniti per i figli. Questa mattina i due si sono rivisti a scuola di Leone in occasione di un momento aperto ai genitori.

Tra le storie Instagram del rapper - che da giorni ha lasciato la casa in cui viveva con la famiglia - si vede la foto di un foglio scritto in inglese dal primogenito, appeso al muro della classe: "Il mio animale preferito è il panda - si legge, sotto a un disegnino - Il panda mangia bambù ed è erbivoro". Fedez ci aggiunge un cuore rosso e la stessa foto compare anche tra le storie di Chiara Ferragni, poco dopo, a dimostrazione che a scuola erano presenti tutti e due. Tensioni e rancori non reggono davanti all'amore per i figli, e questo fa sperare i fan che vogliono rivederli insieme. Nonostante i dissapori e la profonda crisi di coppia, infatti, Leone e Vittoria restano il loro più grande collante, forse l'unico in grado di farli ritrovare.

L'imprenditrice digitale ha pubblicato anche un altro disegno, sempre di Leo, e poi lo scatto del bambino in macchina, sorridente, mentre mostra un disegno pieno di animali e supereroi. Non sappiamo se in auto c'era anche Fedez, ma certamente tra loro è rimasto uno spiraglio di dialogo almeno per i bambini.