Fedez e Ferragni interrompono le riprese della loro serie: la crisi continua

C'è chi lo ammette e chi no, ma la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sta appassionando chiunque. Se il bacio tra il rapper e Rosa Chemical a Sanremo inizialmente sembrava la solita goliardata di Federico Lucia, minuto dopo minuto è diventato sempre più evidente come in realtà fosse la goccia di un enorme vaso forse già traboccante. Chiara Ferragni non solo non l'ha presa bene - come si è visto nel video girato durante la pubblicità e finito sui social - ma pare abbia impedito al marito di raggiungerla in camerino finita la finale del Festival.

Da quel momento, esattamente da quel video, i due coniugi non si sono più visti insieme se non in alcuni scatti rubati e diffusi ieri dal sito Whoopsee, che li ha beccati a Milano mentre entravano nel portone di un palazzo del centro. Foto che significano tutto e niente, visto che hanno due figli e un business che li vuole insieme e per forza di cose deve andare oltre a qualsiasi lite.

Fatto sta che a parte quella paparazzata tutto tace. Anzi, quasi tutto. Qualcuno spiffera dettagli che avvalorano la tesi della crisi nera. Guia Soncini su Linkiesta racconta che Fedez e Chiara Ferragni avrebbero interrotto le riprese della seconda stagione della loro serie su Prime Video. La coppia avrebbe chiesto una settimana di pausa - che potrebbe prolungarsi - forse proprio perché non vogliono condividere la quotidianità di questi giorni complicati. L'uscita di The Ferragnez 2, prevista per maggio, sembra quindi che slitti a settembre. Chi pensava che fosse tutta una montatura per lanciare la serie, dunque, sbagliava. Questo potrebbe essere uno di quei casi in cui la realtà supera la fantasia (loro malgrado) e magari alla fine ci ritroveremo la crisi vera dei Ferragnez sciorinata in un paio di puntate. Finale rigorosamente, ormai, a sorpresa.