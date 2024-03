Fedez e Chiara perché nascondono i figli? Tutte le ipotesi

Molto più di una semplice cambio di strategia comunicativa, molto di più di semplici coincidenze. Dietro alla scelta di Fedez e Chiara Ferragni di non mostrare più il volto dei loro figli si stanno moltiplicando le congetture, ma due sembrerebbero essere le più plausibili.

La prima sarebbe legata alla possibilità che i due abbiano avviato le carte della separazione. Quando due genitori sono separati o divorziati non possono pubblicare foto dei figli senza l'autorizzazione dell'altro genitore. In assenza di un accordo e in caso di pubblicazione di un'immagine spetta al giudice decidere se condannare o meno il genitore a cancellare l'immagine o a pagare una sanzione.

Fedez e Chiara: la versione di Corona

Di tutt'altro avviso Fabrizio Corona che su Dillinger News parla di diffide. Per Corona sarebbero partite "le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell’utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico". Seconda questa ricostruzione il rapper avrebbe preso la decisione di diffidare la probabile futura ex moglie in quanto li avrebbe postati "in continuazione come unico contenuto, perché consapevole che avrebbero generato like e commenti di supporto" così da distogliere l'attenzione da altro. Anche Fedez da sempre condivide i bambini ma lui non li avrebbe "usati" in questo periodo per distrarre. La scelta rimane, comunque, paradossale poiché dal giorno in cui sono nati Leone e Vittoria sono diventati star dei social.

E se da Federico Lucia è arrivata la diffida sui figli, da parte di Ferragni sarebbe arrivata invece quella per impedire a Fedez di parlare di lei, e dunque del caso pandoro, a Francesca Fagnani a Belve.