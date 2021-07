Fedez e Chiara Ferragni, weekend da sogno sul lago di Como (con cinema privato)

Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi una breve fuga da Milano per il weekend. E che fuga. La coppia sta trascorrendo un weekend da sogno sul lago di Como insieme ai figli Leone e Vittoria e al resto della famiglia. Ospiti di Villa Bonomi - una meravigliosa residenza d'epoca dove spesso, d'estate, sono di casa - i Ferragnez si rilassano con i loro affetti più cari.

Ieri, dopo una giornata passata in piscina - tra relax e giochi in acqua - tutti a cena nel bellissimo parco della villa in un angolo riservato a loro: una tavolata elegantissima dove non mancava neanche Chiara Biasi, una delle più care amiche dell'imprenditrice digitale. Piatti gourmet e bollicine, poi l'allegra compagnia si è trasferita qualche metro più in la, dove era stato allestito un cinema all'aperto con cuscini e tappeti sul prato. Film sotto le stelle prima di andare a dormire e godersi una domenica speciale in attesa della prossima vacanza.

Le foto pubblicate da Fedez e Chiara Ferragni