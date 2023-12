Fedez: "Natale a casa? Ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo 5 mila chalet prenotati"

Mancano dieci giorni a Natale e i fan dei Ferragnez sono curiosi di scoprire dove trascorrà quest'anno le vacanze la loro famiglia del cuore. Durante una diretta social di Fedez qualcuno ha chiesto se saranno nella loro nuova casa, ma la risposta del rapper è stata categorica: "Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa?".

La vivacità dell'imprenditrice digitale, che approfitta di ogni momento libero per organizzare vacanze ed esperienze da vivere con la famiglia al completo, è più che nota e il marito ci scherza su: "Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno".

Durante la chiacchierata, un fan ha lanciato una frecciatina: "Che fatica essere ricchi...". Fedez ha replicato: "No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa". Infine a chi gli ha chiesto la località di montagna scelta per questo Natale, ha risposto rassegnato: "Non lo so raga. Non so niente io, non mi interessa".