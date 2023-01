"Sei un'oca", "Vaffanc*lo, il siparietto tra Fedez e Chiara Ferragni è esilarante

L'ironia dei Ferragnez colpisce ancora. Se di solito Chiara e Fedez sono protagonisti dei social con video dei loro outfit fashion o per qualche tenero skatch con i loro bimbi Leone e Vittoria, oggi il duo Ferragnez ha divertito tutti con una gag esilarante dove l'influencer e il cantante si sono presi in giro a vicenda. Sempre ironici e irresistibili Chiara e Fedez hanno strappato una risata a tutti con una scenetta di coppia davvero divertente dove si vede Fedez scherzare con la moglie che, a un certo punto, non ce la fa più e lo manda a quel paese.

È nato tutto da un giochino dei loro bimbi, uno di quei giocattoli che ripetono ad alta voce le parole e che è stato scelto da Fedez per fare uno scherzetto alla moglie. Il rapper, infatti, preso il giochino in mano ha prima chiamato Chiara ad alta voce per poi far dire al gioco che non è altro che "un'oca".

A questo punto Fedez è scoppiato a ridere, come chiunque abbia visto il video prontamente pubblicato dal rapper nelle sue stories Instagram ma la Ferragni sembra aver preso male la battuta, almeno in parte, mandando così, un po' bonariamente un po' sul serio, a quel paese Fedez senza neanche pensarci due volte.

Una scenetta divertentissima che mostra quanto l'ironia nella coppia sia fondamentale per mantenere vivo un rapporto e che a volte, in amore, è meglio riderci su sulle cose e prendersi anche un po' in giro piuttosto che prendersi troppo sul serio.