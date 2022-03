"Per sempre sarà": la dedica d'amore di Chiara e Fedez dall'ospedale

Chiara Ferragni ogni sera va in ospedale da Fedez, dormono, si svegliano e poi fanno colazione. Chiara poi torna dai bambini, torna a lavorare, Federico rimane in ospedale. Questo è il racconto di quotidianità che affidano ai social. Una narrazione sicuramente diversa, ma non meno coinvolgente. Da quel 17 marzo, giorno in cui Federico ha annunciato sui social di stare male, molto è cambiato, ma la speranza è che tutto finisca nel miglior modo possibile.

Fedez è stato operato e adesso sta passando dei giorni ricoverato al San Raffaele. Le visite di Chiara rompono il silenzio mediatico del rapper, che si è chiuso in un riserbo social più che giustificato. Le videochiamate con i bambini, i regali di Leone, il loro figlio più grande, gli abbracci e i baci che Federico e Chiara si scambiano. Una nuova routine per affrontare al meglio le terapie e il decorso post operatorio. "Per sempre sarà", queste le parole che si dedicano e che accompagnano i due scatti. Federico ha il volto provato e gi occhi cerchiati, ma la vicinanza della moglie è un piccolo toccasana.

Fedez ieri sera ha condiviso due storie, in una c'erano le foto con la moglie e la dedica "Grazie per essere la mia roccia, sempre", nell'altra una parte della videochiamata con Vittoria accompagnata dalla canzone omonima che le ha dedicato, e che si trova nel suo album Disumano: "Quando me ne vado via da te, è come se non fossi andato via, mai andato via da te"