Fedez e Chiara Ferragni a Portofino: l'assalto delle signore (e loro si concedono)

Fuga romantica per Fedez e Chiara Ferragni. La coppia ha lasciato i figli ai nonni per trascorrere il weekend a Portofino, dove non passano di certo inosservati.

A immortalarli per primi sono i paparazzi, con cui il rapper si ferma a scherzare: "Sapete qual è la figata? Tutti questi paparazzi, in realtà, stavano cercando i Kardashian - spiega divertito tra le storie, mentre li riprende con il telefonino - Avete beccato i Kardashian tarocchi raga, mi spiace". Passeggiando, la coppia si imbatte in un gruppo di signore e Fedez si offre come loro fotografo, ma lo scatto più ambito è il selfie con lui.

Il rapper si concede alla piccola folla, raccogliendo un affetto straordinario. "Tesoro" lo chiamano, e ancora: "Noi ti vediamo sempre con tuo figlio, siete due comici". Poi è il momento di Chiara, anche lei disponibilissima. Una signora l'abbraccia e via ad altre foto ricordo. Al rientro in hotel Fedez la 'tranquillizza': "Tranquilla amore, non devi essere gelosa. Sono tutto tuo". Portofino on fire per i Ferragnez.

