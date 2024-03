Fedez dalla parte della moglie: la sua reazione alla copertina Chiara-Joker

Da questa mattina il volto di Chiara Ferragni versione Joker sta facendo discutere. Su Twitter, ma anche su Facebook, non si parla quasi parlato di altro. È stato Fedez il primo a rispondere all'Espresso, tramite Instagram, poco dopo è poi arrivata anche la presa di posizione della diretta interessata che ha dato mandato ai suoi legali di prendere in mano la situazione.

La coppia al momento sta vivendo una crisi molto profonda, ma questo non ha fermato il rapper dal prendere le difese della moglie. Accompagnate dalla canzone "Pieno di stronzi", brano del 2017 di Fedez e J-Ax, Federico ha pubblicato due storie sul suo profilo Instagram puntando il dito contro L'Espresso.

"Espresso a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia". La seconda stories invece contiene un estratto dell'articolo che Domani ha dedicato a Marcello Minenna, ex direttore dell'agenzia delle Dogane indagato per corruzione, e Donato Ammaturo, editore dell'Espresso da maggio 2023, in cui è spiegato come Minenna avrebbe "salvato" Ludoil ovvero l'azienda di Ammaturo che opera nella vendita all'ingrosso di prodotti petroliferi. E per rendere la sua risposta ancora più incisiva Fedez ha condiviso un'immagine di Ammaturo con il volto dipinto come il Joker.