Fedez, bomba su Chiara Ferragni: "Era una relazione tossica. Dovevo uscire con persone che non mi piacevano"

Alcuni dicono che è esploso dopo anni di 'prigione', altri addirittura che è rinato. Di certo non è un segreto che da quando è andato via di casa e ha messo la parola fine al suo matrimonio, Fedez è molto diverso rispetto a quello che faceva vedere quando era accanto a Chiara Ferragni. È se stesso, come ha svelato serenamente a GrenBaud durante una diretta su Twich.

Il rapper ha toccato più argomenti, dai figli a come sta affrontando questo nuovo capitolo della sua vita, e ha parlato anche della storia con Chiara Ferragni. Non ha usato filtri, descrivendo un rapporto pieno di difficoltà: "Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene". Molti problemi dipendevano dalle persone che Chiara aveva intorno, poco tollerate da Fedez: "Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire o fare vacanza".

Infine ha commentato anche le frecciatine che Chiara Ferragni gli ha lanciato su Instagram: "La reputo una cosa stupida. Se non ci fossero i bambini di mezzo mi divertirei anche io a rispondere". Ma comunque nell'ultimo singolo non gliele ha mandate a dire.