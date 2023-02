Fedez e Chiara Ferragni sarebbero separati in casa: "Lui dorme sul divano"

Un castello di cristallo che per metà è oscurato. Non più storie, foto, momenti divertenti trascorsi con i figli. Se da una parte Chiara Ferragni continua a condividere, dall'altra Fedez ha tirato le tende (le ha riaperte solo per rispondere a Mario Giordano) e le domande continuano ad essere sempre di più.

Un'indiscrezione, non da poco ma sulla quale in molti scommettono, vede i Ferragnez separati in casa. Vanity Fair scrive che "secondo fonti vicine alla coppia, in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife". Questa condizione andrebbe avanti dal loro ritorno da Sanremo e la conferma che i due ancora non hanno risolto è data dall'assenza di Fedez all'ultimo appuntamento mondano, organizzato ieri sera a Milano, di Chiara. Ferragni ha da poco lanciato, insieme a Nespresso, una collezione limited edition e se sua sorella Valentina era al suo fianco la mancanza del marito non è passata inosservata.

Secondo queste ultime indiscrezioni la coppia starebbe attraversando davvero un momento molto complicato e non sarebbe una trovata pubblicitaria, certo è che oltre al bacio sul palco di Sanremo qualcos'altro dev'essere successo: forse solo il malcontento di Ferragni per un marito troppo ingombrante che con le sue trovate ha fatto parlare moltissimo di sé, quando la protagonista doveva essere lei (anche perché lo ricordiamo il rapper non era uno dei concorrenti in gara). I due, che non hanno mai nascosto di fare terapia di coppia, sarebbero stati visti fuori dallo studio di uno psicologo e la decisione di fermare le riprese della serie tv The Ferragnez potrebbe essere legata al desiderio di ritrovare un po' di serenità e stabilità affrontando le problematiche che hanno portato alla crisi post Sanremo.