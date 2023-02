"Io e Chiara vivremo in case separate": la rivelazione di Fedez

Primo giorno di Festival e primo giorno di Muschio Selvaggio in onda su Rai2. Per i Ferragnez, anche se in modo diverso, il 7 febbraio è una "data x" Chiara Ferragni sarà al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston e il podcast che Fedez ha con Luis Sal sarà visibile sulla Rai a partire dalle 18:40.

E proprio di queste due opportunità Fedez ha parlato in collegamento con Viva Rai2! di Fiorello. In video, oltre a Federico, Luis Sal e Martin ai quali si è poi aggiunto Peppe Vessicchio che molto probabilmente vedremo nella diretta di questo pomeriggio nella veste di esperto musicale.

E tra una battuta e un'altra ecco che Fedez ha svelato i primi ospiti dello show: Marco Mengoni, i Modà e Tananai. Lo studio del programma è nell'Hotel Globo, a Sanremo.

Fedez e le dichiarazioni su Chiara

Fiorello non poteva non fare neanche una domanda a Federico sulla moglie, Chiara Ferragni, e infatti ha provato a farlo parlare e in particolare a fargli fare qualche spoiler. Fedez però è stato molto bravo e non è caduto in nessuna gaffe, però poi ha ammesso che per colpa del suo carattere è stato mandato via. "C'è qualcosa che tu sai che noi non sappiamo?" ha chiesto Fiorello e il rapper risponde: "C'è la mia assistente che mi fa cenno con la testa di dire no, ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose. Una cosa però posso dirla, porterà un vestito molto particolare". Il conduttore ha poi cercato d'indagare: "Ma sarà scollato dietro? O forse davanti?" e Fedez ha prontamente replicato: "Non farmi parlare, non posso. Rischio il divorzio!".