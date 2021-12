Fedez e Chiara Ferragni si superano, la sorpresa per Leone è da sogno

Dopo Posaman dai Ferragnez arriva un altro supereroe ma stavolta quello preferito da Leone. Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto una bella sorpresa al primogenito ed è riuscita alla grande, non come la visita di Babbo Natale dello scorso anno.

A bussare alla porta è Spiderman in persona, accolto con stupore da Lello, che poi gli presenta la sorellina Vittoria, gli mostra alcune foto di quando era più piccolo, altre gliene scatta lui con la Polaroid come ricordo e lo abbraccia teneramente, ringraziandolo per esserlo passato a trovare. "Crescerò più di te" gli promette Leone, che lo ammira da sempre e da oggi potrà dire di averlo conosciuto.

Chi è Mattia Villardita, lo Spiderman italiano

Dietro il costume di Spiderman si nasconde Mattia Villardita, versione italiana benefica del supereroe della Marvel. Mattia non solo veste i panni dell'Uomo Ragno, ma lo porta negli ospedali pediatrici per regalare un sorriso ai piccoli pazienti. 29 anni, di Savona, Mattia ha spiegato qualche tempo fa come è nata la sua iniziativa: "Ho dei problemi di salute sin dalla nascita e sono sensibile all'argomento. Ho sempre fatto volontariato". Il presidente Mattarella lo ha nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica "per l'altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri".