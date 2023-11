"Fedez e Chiara Ferragni in uno strip club: lanciavamo soldi alle spogliarelliste"

Tony Effe e Dylan, della Dark polo gang, hanno rilasciato una lunga video-intervista a Esse Magazine. Tra una domanda e un'altra i due hanno raccontato anche di quando insieme a Chiara Ferragni e Fedez sono andati in uno strip club.

"Una volta stavamo a Los Angeles, stavamo a fa il video di British (il video è stato pubblicato nel 2018. Fedez e Chiara si sono messi insieme nel 2016 e Ferragni ha vissuto per molti mesi a Los Angeles nella villa che ha venduto nel 2020, ndr), e stavamo con Fedez e Chiara a sto strip club, bevemo e ci stavano lui, Wayne e Pyrex e io mi guardavo con Chiara tipo per dire 'ammazza che cafoni cioè non si fa'", ha spiegato in romanesco Tony Effe. "C'era Fedez che c'aveva un po' di soldi da lanciare, lui c'aveva tutti questi dollari. Era il locale quello famoso dove ci stanno i rockettari impazziti non la roba tipo rap. Arrivamo là io cambio 600 dollari, Fedez 200 dollari", ha ricordato ancora. "Io arrivo con un pacco grosso di banconote da 1 dollaro e Chiara fa a Fedez: 'Ma ne hai cambiati così pochi?', quindi è andato a prenderne altri. Io mi ricordo che loro li accartocciavano e Fedez faceva dai 'chi prende la fi*a tipo vince una cosa'", ha raccontato il trapper.

Il locale di cui parla Tony Effe potrebbe essere l'On The Rox l'esclusivo night club di fianco al Roxy (locale notturno frequentato da moltissime star della musica rock e non solo) sul Sunset Strip di Los Angeles.