Gli ultimi mesi (segreti) di Fedez e Chiara: lui nella camera degli ospiti

Quando si parla di Fedez e Chiara Ferragni la realtà si mischia sempre alla finzione. Questo perché l'imprenditrice e il cantante, influencer di professione, hanno sempre orientato la loro comunicazione in base alla risonanza mediatica che volevano ottenere. Ad aggiungersi al caos oggi ci sono anche i pettegolezzi, più o meno veritieri, che i giornalisti stanno lanciando in merito alla crisi di coppia.

Proprio nel momento in cui i due sembrano arrivati definitivamente al divorzio, molte voci raccontano infatti i retroscena di un amore chiacchieratissimo a Milano, dove i Ferragnez vivono. Tra queste c'è quella di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che a Mattino cinque news, show quotidiano di Canale 5, ha svelato quelli che sarebbero stati gli ultimi mesi della storia d'amore più seguita sui social.

"Si dice che Fedez da mesi dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo", ha esordito Signoretti, documentando una distanza emotiva dalla moglie Chiara, che presto potrebbe diventare anche fisica. "Sembra che lui sia proprio da un’altra parte, stia anche già cercando casa, ho letto che avrebbe un budget di 17mila euro al mese per l’affitto". Addirittura lo sguardo di Federico sarebbe rivolto oltreoceano. Se infatti nelle scorse settimane lo abbiamo visto volare in America, nei suoi progetti ci sarebbe proprio l'intenzione di rendere il paese la sua seconda casa: "Una mia amica", ha proseguito Signoretti, "mi ha detto che lui ritornato da Miami avrebbe confidato che intende andare a vivere, o comunque spostarsi più spesso, negli Stati Uniti, dove è molto amico di un manager importantissimo di un’azienda automobilistica che è sposato con una cantante e che gli avrebbe offerto appoggio per ricominciare o approfondire la carriera musicale in Florida".

A Fedez farebbe dunque gola l'idea di espandere i propri affari fuori dall'Italia. Forse un'ottima via di fuga, se si considera il crollo reputazionale che sta vivendo nel nostro Paese.

Goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso già saturo della coppia, sarebbe stata la cena che Fedez e Chiara hanno organizzato da Cracco a San Valentino. Forse un estremo tentativo di riprovarci, o forse semplicemente un accordo commerciale da rispettare. "Sarà un accordo con il ristorante, si può pensare di tutto". Fatto sta che "a San Valentino han fatto la cena ma si racconta anche che ci sia stata una litigata tornati a casa dopo la cena. Se ne dicono di tutti i colori".

Quel che è certo al momento è che né Fedez né Chiara hanno smentito la rottura, mantenendosi vaghi in merito al divorzo, almeno nei loro discorsi pubblici. La priorità oggi è quella di tutelare i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 2. Al momento i piccoli restano a Citylife con la mamma, mentre papà avrebbe preso un appartamento nei dintorni.