La villa di lusso dei Ferragnez a Ibiza (c'è anche la pista da bowling): le foto

I Ferragnez sono approdati a Ibiza per le vacanze estive. La famiglia più seguita d'Italia (e non solo) trascorrerà tutto agosto sulla perla delle Baleari, in una villa extra lusso da sogno che è già possibile sbirciare sui social.

Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati ieri sull'isola insieme ai figli Leone e Vittoria - con un jet privato - e hanno dato ufficialmente il via alla loro estate. Per il momento sono soli (senza considerare il numeroso staff al seguito tra personale di servizio e sicurezza), al contrario degli anni precedenti in cui con loro c'erano sempre familiari e amici, anche se un mese è lungo e potrebbe arrivare qualche ospite in qualsiasi momento. Il posto, ovviamente, non manca.

La villa è enorme e dalle prime foto pubblicate su Instagram è dotata di ogni confort. Una dimora in perfetto stile ibizenco, immersa nel verde - con un parco pieno di piante e ulivi secolari -, lontana dal caos e al riparo da occhi indiscreti. Davanti al patio una meravigliosa piscina a sfioro con vista (già piena di gonfiabili per i bambini) e immancabile il campo da basket, sport amatissimo da Fedez, che si rimette davanti al canestro dopo 6 mesi di stop. Dentro anche una pista da bowling, dove la coppia si è sfidata e divertita subito dopo aver messo a letto i bambini. Un 'buen retiro' perfetto.