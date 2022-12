Fedez: "La mia vita con Chiara non è un reality. Se abbiamo mai esagerato? Sì, capita a tutti"

Insieme alla moglie Chiara Ferragni, Fedez è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti sui social: 14,4 sono i milioni di follower per lui su Instagram; 28,2 quelli della moglie, tra le imprenditrici influencer più seguite al mondo in fatto di moda.

Imprenditore, rapper, giudice di X Factor e ora di nuovo "arbitro" di Lol Xmas Special (in arrivo il 19 dicembre su Prime Video con una sola punata in cui si sfidano a non ridere Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, il Mago Forest, Lillo, Michela Giraud), Fedez si è raccontato in una intervista al Corriere dove, insieme al suo ruolo nel nuovo show di cui si definisce "un umile presentatore (...) tiro le fila, faccio seguire il regolamento, faccio sostanzialmente l’arbitro", ha anche parlato della sua vita privata e dell'uso che lui e la moglie fanno dei social.

"Io e Chiara non abbiamo creato nessun reality permanente"

Fedez non ci sta ad essere di indicato come ideatore di un reality permanente della sua vita famigliare insieme a Chiara Ferragni. "Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente" ha precisato il rapper. Se ha mai esagerato nel postare? "Sì certo, ora come ora non mi viene in mente un episodio particolare ma sono cose che capitano a tutti", ha ammesso.

Spazio poi alla sua esperienza con il tumore, scoperto e operato a marzo. Oggi il rapper è fuori pericolo, ma continua a sottoporsi a tutti i controlli del caso. "Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene", ha confidato. Quello che ha provato, sentito e affrontato nel periodo della malattia è qualcosa che Fedez non dimentica, anzi: "Spero di non dimenticarmi mai quello che ho dovuto passare, perché credo che sia un’esperienza preziosa", ha detto ancora.