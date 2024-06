Chiara e Fedez si rivedono? Il dettaglio non sfugge: le foto che scatenano i social

Le dinamiche della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez assumono sempre più i contorni di una soap opera scritta dai social e alimentata dai diretti protagonisti, ora "pericolosamente" vicini alla luce del dettaglio che li individua nello stesso luogo. È di poco fa, infatti, la storia Instagram del rapper che, in camicia bianca e pantalone nero, si è geolocalizzato a Forte dei Marmi. E quasi contemporaneamente ecco arrivare anche l'imprenditrice con un post dalla stessa cittadina toscana in cui - si legge nella didascalia - sta trascorrendo questo weekend. Il dettaglio è stato subito individuato dai follower che si sono affrettati ad avvisare Chiara della presenza del marito nello stesso luogo: "Anche Fedez e a Forte dei Marmi, casualità?" chiede ironico qualcuno. Che i due si rivedano in questo clima di apparente grande tensione?

In questi giorni molto hanno fatto discutere i video e le foto con il rapper - coinvolto anche nel caso Iovino - in compagnia di donne diverse dalla sua ex moglie. E altrettanto clamore ha suscitato il testo della canzone Sexy Shop che Fedez ha firmato con Emis Killa, con alcune frasi che sono sembrate chiaro riferimento a Chiara, benché lui abbia poi precisato che no, non c'è nessuna frecciatina verso la quella che è e resta la madre dei suoi figli. Dal canto suo Ferragni non ha risparmiato riferimenti alla nuova vita di Fedez, assicurando che niente di quanto sta accadendo sia una strategia per allontanare l'attenzione dalla nota vicenda della multa dell'Antitrust. Ora però arrivano i due indizi social che raccontano della curiosa coincidenza.