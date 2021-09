Fedez con i tacchi scatena le ire degli haters

Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato alla sfilata di Versace ultimo evento della quarta giornata della Milano Fashion Week. Per l'occasione entrambi vestivano rigorosamente Versace e tra gli accessori più appariscenti c'erano le scarpe che avevano un plateau e un tacco vertiginoso. Sono così tanto alte che quando Chiara Ferragni le ha indossate era molto più alta di Fedez, il cantante però non si è fatto prendere dallo sconforto e ha deciso di indossarne un paio anche lui. La foto sui social però ha diviso gli utenti.

Fedez e Chiara Ferragni con i tacchi

Dua Lipa, Lourdes Ciccone (figlia di Madonna), Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Irina Shayk sono solo alcune delle personalità che hanno partecipato alla sfilata di Versace e con loro anche i Ferragnez. Prima di uscire di casa però c'è stato il "momento delle scarpe" con annessa pubblicazione prima di un breve video e poi della foto in cui entrambi indossano ai piedi lo stesso modello.

I tacchi alti ormai sono molto usati anche tra i performer uomini, e comunque li usavano pure con i pantaloni a zampa di elefante e non solo, ma riescono ancora a far discutere. In molti hanno commentato in modo poco carino la scelta ironica del cantante: " Primo step: smaltini, Secondo step: tacchi, Terzo step: HI GUYSSSS"; "E si vede che sei un uomo di risorse, hai risolto benissimo il "problema" moglie con tacchi. Codacons: ma poi te ne restano mille" e ancora "Mi sa che hai sbagliato cabina Armadio….la tua è quella con la sagoma da Uomo". Un'altra occasione persa dagli utenti, invece di criticare avrebbero potuto solo apprezzare il gesto.