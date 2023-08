Chiara Ferragni, dopo mesi la verità su Sanremo: "Mi ha fatto più male di quello che immaginavo"

Il momento tanto atteso, il momento della 'verità' raccontata da entrambi i volti della stessa medaglia, ovvero Chiara Ferragni e Fedez, finalmente sarà visibile su Prime Video. Il 14 settembre 2023 uscirà The Ferragnez - Sanremo Special: un episodio che svelerà tutto quello che è successo sul palco, e dietro le quinte, del Festival della canzone italiana. Dopo Sanremo il matrimonio tra Chiara e Fedez sembrava giunto al capolinea: i due per settimane e settimane non si sono più mostrati insieme e il sospetto che fossero già separati si era fatto sempre più forte.

Poi Fedez sui social ha parlato del momento difficile che ha vissuto, colpa anche di un'assunzione sbagliata di psicofarmaci, e piano piano il sereno è tornato. Ma l'ombra nera della crisi continua ad aleggiare intorno alla coppia, non è un caso se a fine luglio, dopo aver letto nuove presunte verità sul suo matrimonio, Chiara ha deciso di rompere il silenzio e rispondere una volta per tutte a chi parlava di separazione.

Il trailer dello speciale su Sanremo: ecco cosa vedremo

Dalle poche immagini contenute nel trailer dell'ultimo episodio che sarà disponibile tra pochi giorni su Prime Video è già chiaro quello che vedremo. Non solo un confronto vis a vis tra marito e moglie, ma anche riflessioni che i due hanno condiviso singolarmente alle telecamere. Un doppio racconto sul medesimo episodio, due visioni dello stesso momento che hanno portato inevitabilmente allo scontro.

"In questi mesi mi sono sentita molto fragile". "Io non sono proprio un facilitatore di tranquillità". Il filmato si apre con queste due frasi, la prima pronunciata da Chiara, la seconda da Fedez.

Poi viene mostrata Ferragni mentre ha un momento di crollo emotivo, durante una sessione di trucco, che dichiara: "Io lo so che tutti stanno aspettando un mio passo falso". Poi un altro stacco su Chiara e Fedez che si parlano prima dell'inizio di Sanremo e lui che la rassicura: "Io non sono preoccupato perché l'unico che può fare un passo falso a Sanremo sono io". Una frase che adesso suona quasi come una premonizione... E infatti ecco che viene mostrato il momento in cui Rosa Chemical porta sul palco Fedez poi il famoso video in cui Chiara litiga con Fedez sul palco di Sanremo dopo il tanto discusso bacio tra Federico e Rosa Chemical.

Il trailer continua con il commento post Sanremo dei due coniugi. "Non ero completamente lucido", dichiara Fedez. E poi un'anticipazione delle parole di Chiara che tutti si erano immaginati: "Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi", poi Chiara, con le lacrime agli occhi, che rivolgendosi a Fedez ribadisce: "Lo sapevi quando ci tenevo".

Il filmato si conclude con una frase che spiega ogni cosa e che lascia una grande curiosità: "Gli avevo chiesto di essere presente solo come uno spettatore, per una volta, e non come performer".