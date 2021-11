Fedez confessa: "Io e Chiara in terapia di coppia"

Tornato nei negozi di dischi con Disumano, sua ultima fatica, Fedez prepara lo sbarco su Amazon Prime Video con The Ferragnez, docuserie in cui la vita del rapper e di Chiara Ferragni prenderà forma sotto l'occhio attento delle telecamere.

La rivelazione

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Federico ha spoilerato ciò che vedremo, con la coppia per la prima volta in terapia. "Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante", ha commentato il rapper su Rai3, sottolineando come lui e Chiara non abbiano dovuto superare chissà quale rovinosa crisi. La terapia di coppia può essere utile anche in rapporti apparentemente sereni, per smussare angoli e rendere la relazione ancor più stabile e armoniosa.

Dopo aver fatto credere alla politica nazionale che sarebbe presto 'sceso in campo', Fedez punta ora alla vetta FIMI con Disumano, album che da giorna staziona tra i più ascoltati in streaming, battagliando con il 'nemico' Marracash.

The Ferragnez

The Ferragnez è in arrivo il 9 dicembre su Amazon Prime Video con i suoi primi 5 episodi. Un docu-reality in cui pubblico e fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. La serie racconterà passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.