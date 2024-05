Chiara Ferragni e Fedez, le frecciatine sui social che non passano inosservate

La favola di Chiara Ferragni e Fedez, noti anche come Ferragnez, si è conclusa forse nel modo più difficile e inaspettato che ci si potesse immaginare: prima la crisi aziendale per il caso Balocco poi i segni di crisi coniugale fino ad arrivare all'annuncio della separazione, con Federico che lascia il super attico a CityLife per un appartamento tutto suo. Infine l'indagine per rissa in cui il rapper risulta essere l'unico indagato e poi, ciliegina sulla torta, ecco due video che riprendono Federico in compagnia di una giovane ragazza con la quale si scambia effusioni a poche settimane dalla rottura ufficiale con Ferragni.

Le reazioni di Chiara

In queste settimane Chiara ha sempre tenuto un basso profilo, su Instagram ha condiviso foto e storie insieme ai figli, agli amici, alla famiglia e anche alcuni look. Un cambio di rotta lo sta avendo in questi due ultimi giorni ovvero dopo che sono diventati di dominio pubblico i filmati del suo ex marito insieme alla modella Garance Authié. Prima ha messo dei 'mi piace' e ha risposto ad alcuni commenti, si è mostrata sorridente nelle storie Instagram e poi su TikTok ha condiviso un contenuto molto eloquente.

Chiara ha condiviso un selfie in cui si mostra disgustata e con gli occhi rivolti verso il cielo ed è qui che ha avuto inizio il gioco con i suoi follower che sono stati da lei incaricati di "scrivere una caption". I suoi fan si sono letteralmente sbizzarriti con i commenti che erano riferiti praticamente solo a Fedez. Qualcuno ha anche scritto: "Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa". Questo messaggio è piaciuto particolarmente a Chiara tanto da lasciare un like. Un semplice click che dice più di molte parole.

Fedez rompe il silenzio

D'altro canto Fedez, dopo il viaggio nel Principato di Monaco, si è chiuso in un apparente silenzio. Apparente perché continua a essere presente su Instagram e a pubblicare storie: tra queste ha pubblicizzato l'uscita del suo nuovo singolo con Emis Killa "Sexy Shop". Subito dopo ecco che il rapper ha scritto una domanda, "Dici che sono un bastardo?", cinque parole che soprattutto in questo periodo possono essere facilmente collegabili a quanto sta accadendo con Ferragni ma che probabilmente sono solo legate alla testo del nuovo brano. Oppure no? Al momento non è dato saperlo.

Nel suo gruppo privato su Instagram, dopo mesi di inattività, Federico Lucia è tornato a condividere contenuti. In particolare ha pubblicato un messaggio audio: "Ciao amici del gruppettino segretino (questo il nome del canale broadcast di Fedez) mentre il mondo là fuori fa rumore io mi sono chiuso in studio, a venerdì. Ciao". Un suo modo per estraniarsi da quanto sta succendo? O solo un altro modo per "cambiare argomento"?