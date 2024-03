Fedez chiude il podcast Muschio selvaggio: "Altre tre puntate poi addio"

Il podcast di Fedez e Davide Marra si avvia a chiudere i battenti. Muschio Selvaggio, questo il nome del programma, andrà avanti ancora solo con tre puntate già registrate per poi fermarsi. Lo annunciano gli stessi conduttori, senza entrare nei dettagli delle questioni legali in corso. "Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti", spiega Fedez. E Mr Marra aggiunge: "Attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta".

La controversia legale

Muschio Selvaggio è al centro di una controversia tra Fedez e l'ex socio Luis Sal, co-fondatore del podcast oltre che co-autore e co-conduttore fino a maggio 2023. Lo scorso 27 febbraio lo youtuber aveva annunciato la decisione della giudice di Milano Amina Simonetti, che sosteneva aveva affidato il 50% delle società finora gestite dal rapper a un custode per scongiurare che potessero essere vendute a un terzo. La decisione era stata presa dopo il ricorso dello scorso 5 febbraio con cui Luis Sal, socio al 50% come Fedez, chiedeva il sequestro giudiziario dopo la fine del loro rapporto professionale (e di amicizia).

Diversa la versione del rapper: "L'ordinanza emessa è di natura cautelare e prevede la nomina di un custode per le quote della società Muschio Selvaggio s.r.l, di proprietà di Doom (la società del rapper, ndr). È importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata". "Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast", ha sostenuto Fedez, ma Mr Marra ha precisato: "O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte".

La rottura tra Fedez e Luis Sal

Il sodalizio, professionale e personale, tra Fedez e Luis Sal si è interrotto un anno fa, precisamente dopo la trasferta di Muschio Selvaggio a Sanremo. "Mi sarebbe piaciuto che fosse stato Luis a dare le spiegazioni per il rispetto di 3 anni di lavoro insieme e per il rispetto nei confronti del pubblico", le parole di Fedez in un video diffuso quando gli ascoltatori iniziarono a chiedere insistentemente che fine avesse fatto lo youtuber.

"Il podcast non è nato per guadagnare soldi, abbiamo rifiutato tante entrate in questi anni per evitare di contaminare il contenuto. Per me e Luis era una parentesi di grande libertà. La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. L'ho voluta io, è stato un progetto che pensavo potesse essere utile. Non siamo stati pagati, i soldi sono stati spesi per il format. È stata una parentesi impegnativa, Luis inizialmente non era d'accordo ma poi ha detto 'proviamo a farlo'. È stata un'esperienza caduta in un momento in cui la mia salute mentale non era proprio al top. Alla fine del progetto c'è stata una discussione lavorativa - aveva spiegato ancora Fedez - ho fatto notare a Luis come avessi la sensazione di dovermi far carico di tutto, senza supporto da parte sua. Alla fine della conversazione abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per capire cosa fare".

Decisamente più agguerrita la replica di Luis Sal, in un video rimasto negli annali dei social al grido di "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato"