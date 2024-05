Fedez fu "diffamato dal Codacons": la decisione del tribunale di Milano

Fedez è stato diffamato dal Codacons. Questo è quanto è emerso alla fine dell'inchiesta della procura di Milano nei confronti dell'associazione dei consumatori dopo una querela per diffamazione aggravata da parte del rapper. Il tutto partì dopo che il Codacons chiese alla guardia di finanza di "fare luce sulle società riconducibili" a lui. Per gli avvocati di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, l'associazione "ha consapevolmente accusato, seppure in modo implicito e allusivo, Federico Lucia di essere incline a commettere reato". Sono finiti sotto accusa Giuseppe Ursini, legale rappresentante del Codacons, e il giornalista Giovanni Masotti, direttore responsabile del sito internet Codacons.it che il 12 febbraio aveva condiviso il comunicato in cui si leggeva che Fedez "fitta trama di rapporti d’affari" faceva parte di un "potere occulto e trasversale" e che con“raffinati” e “complessi” strumenti societari, "che vanno oltre una semplice esigenza economica o di sviluppo", fosse "consueto a sistematiche condotte di evasione e/o elusione fiscale". La chiusura delle indagini, firmate dal pm milanese il 10 marzo, solitamente prelude la richiesta di rinvio a giudizio, ma le parti potrebbero anche trovare un accordo.