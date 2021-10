Fedez ride del Codacons che esulta per il down di Instagram e Facebook

La replica del rapper all'associazione dei consumatori, "in festa" per il blackout social

Il black out social che ha travolto il mondo nel tardo pomeriggio di ieri ha visto Instagram, Facebook e Whatsapp irragiungibili per diverse ore. Un "down" che è costato a Mark Zuckerberg circa 6 miliardi di dollari. "Ci scusiamo per l’interruzione: so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete", ha commentato il 37enne presidente di Facebook, mentre dall'altra parte del mondo, in Italia, c'è stato chi ha bridanto.

Il Codacons ha definito il down social "una cura disintossicante per gli utenti, soprattutto per quelli iper-connessi e che hanno difficoltà a staccarsi dallo smartphone".

La felicità del Codacons

"Al di là degli innegabili disagi, il down di Instagram e di Facebook rappresenta una liberazione dallo strapotere degli influencer che in Italia dettano legge sui social network e bersagliano i propri follower di pubblicità martellanti – ha proseguito il Codacons – Influencer che finalmente sono stati silenziati e, almeno per qualche ora, dovranno tacere e non potranno dire la loro su tutto e spesso a sproposito, o sponsorizzare i propri prodotti commerciali. Una vera e propria cura disintossicante il black out odierno, che avrà benefici soprattutto per i più giovani e per quella fascia di utenti costantemente connessa e che ha difficoltà a fare a meno dello smartphone e dei social network".

La reazione di Fedez

Parole che hanno riacceso l'ormai eterna faida tra l'associazione dei consumatori e Fedez, che via social ha riso del Codacons: "Ahahahah volo nell’iperuranio senza Wi-Fi", ha cinguettato il rapper, negli ultimi due anni più volte trascinato in tribunale dall'associazione guidata da Carlo Rienzi.