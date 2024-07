Fedez si fa un altro regalo: una collana con 23 diamanti e zaffiri (dal prezzo stratosferico), il video

Fedez mecenate dell'alta gioielleria. Il rapper ha deciso di investire in gioielli di lusso. Dopo aver commissionato un anello con un diamante giallo a maggio ecco che oggi, 22 luglio, ha condiviso sui social un altro prezioso. Si tratta di un girocollo di diamanti e zaffiri arancioni e gialli: un pezzo unico che sarà costato migliaia e migliaia di euro. A realizzare il prezioso il gioielliere dei vip Alessandro Bernini.

"Oggi è un grandissimo giorno per l'alta gioielleria italiana", dichiara Bernini nel video che ha realizzato per mostrare ai suoi follower la collana di Fedez, "Perché abbiamo creato un qualcosa di unico, un link che non è mai esistito prima: 23 diamanti certificati G.i.a con sfumature di zaffiri naturali che vanno dall'arancione al giallo chiaro per poi fondersi al centro con un diamante di tre carati".

Il prezzo non è dichiarato ma è ovvio che sia molto alto e non solo per il costo delle pietre preziose, ma anche per quello del disegno, della progettazione e della realizzazione del monile.

Chi è Alessandro Bernini

Alessandro Bernini, come lui stesso si definisce, è il gioielliere dei vip. Italiano, ma con base nel Principato di Monaco, ha collaborato con moltissimi volti noti dello showbiz. Dal suo profilo Linkedin si scopre che ha studiato "business, leadership, finanza, cultura ed etica", che ha trascorso alcuni periodi all'estero e proprio queste esperienze lo hanno portato a comprendere che lavorare nel mondo del commercio dei diamanti sarebbe stata la sua strada in quanto gli permette di unire le sue "più grandi passioni: diamanti e finanza". "Ora sono il più giovane commerciante di diamanti nel sud della Francia e uno dei più giovani in tutta Europa. Propongo diamanti e pietre preziose come investimento", si legge ancora. Da quattro anni è il responsabile delle vendite, e non solo, per Vitale 1913, una gioielleria storica con sede nel Principato di Monaco. Tra i vip con cui ha lavorato, oltre a Fedez, compaiono: Tedua, Sfera Ebbasta, Bresh e l'artista Kelly Rutherford.