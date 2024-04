Fedez mostra la sua preziosa collezione di carte Pokemon (da migliaia di euro): una teca solo per loro

Fedez è un grande appassionato di Pokemon. In più di un'occasione ha parlato con orgoglio della sua collezione di carte, di cui è impossibile fare una stima di valore, ma per la quale è possibile che abbia speso anche molte migliaia di euro. Su Instagram, il rapper ha mostrato che nella sua nuova casa ha una teca creata ad hoc per le carte più rare. Il valore di alcune di queste passa da poche centinaia di euro fino ad arrivare a superare i 1.500 euro, i più esperti noteranno le differenze tra prima edizione e 'unlimited' (le prime più rare e dunque preziose).

In passato Federico aveva esibito su Instagram un album con tutte le figurine conservate nelle pagine trasparenti, con le apposite tasche, mentre le riordinava insieme al figlio Leone, ma quelle che ha inquadrato nel video condiviso oggi, 22 aprile, sono diverse e a loro se ne sono aggiunte di nuove. Tra quelle che ha acquistato da un collezionista, che ha trasportato le card in una valigetta di sicurezza, anche la versione Super Mario di Pikachu il cui prezzo potrebbe anche superare i 20 mila euro (dato riportato da Ebay e da un sito italiano di rivendita di carte Pokemon). Oggi Federico per le nuove card potrebbe, dunque, aver speso decine di migliaia di euro.

Tra la collezione però spunta anche un'opera d'arte, che rappresenta una carta di Charizard, realizzata dall'artista statunitense Daniel Arsham in edizione limitata di 500 pezzi. Sul sito Stockx al momento è in vendita per 2.488 euro.