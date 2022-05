Fedez chiede aiuto all'Enpa: in salvo il colombaccio incastrato sul suo terrazzo

"C'è un piccione incastrato nel mio terrazzo e non so cosa fare": questa è stata una delle segnalazioni che, come ogni giorno, sono arrivate all'Enpa. Una volta sul posto, però, i volontari dell'Ente Protezione Animali di Milano che hanno risposto alla chiamata hanno scoperto che a cercare aiuto è stato Fedez: un colombaccio, infatti, era rimasto incastrato tra una ringhiera e una parte del balcone e, probabilmente a causa anche delle sue dimensioni, non era riuscito più ad aprire le ali e liberarsi.

Una volta sul posto Malena, volontaria dell'Enpa di Milano, è riuscita a raggiungere il colombaccio e metterlo in sicurezza. L'uccello è stato poi portato nella clinica veterinaria Enpa di Milano dove è stato visitato da un veterinario e dove è rimasto fino a stamattina per poi essere trasferito al Cras di Vanzago. Sta bene e si riprenderà. Il colombaccio potrebbe essere finito in quel punto del terrazzo spinto da un tentativo di fuga da un predatore. In questo periodo di grande caldo sono tanti anche i casi di uccelli che cercano riparo dal sole bollente. Il video del salvataggio del colombaccio è diventato virale sui social: "Ce l'abbiamo fatta! Grazie agli amici dell'Enpa" ha scritto Fedez a corredo del filmato.

