Fedez ancora ricoverato, le parole del padre Franco Lucia fuori dall'ospedale

Resta alta la preoccupazione per lo stato di salute di Fedez, da giovedì ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli a causa di due ulcere che gli hanno causato un'emorragia interna. Secondo le ultime notizie, il rapper ha avuto un'altra emorragia nelle scorse ore, per cui è stata necessaria una nuova trasfusione. Fino a poco fa nessuna dichiarazione ufficiale in merito a questo nuovo episodio era arrivata dalla famiglia, chiusa nel totale riserbo. Ma adesso è il breve commento di Franco Lucia, padre di Fedez, a risuonare come un positivo aggiornamento. "Sta un po' meglio, grazie", ha detto solo l'uomo raggiunto fuori dall'ospedale dall'agenzia Agtw. E, ancora, "sta un po' meglio. Così così" ha aggiunto la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, davanti al Fatebenefratelli di Milano nel racconto riportato da La Stampa.

Fedez ricoverato: nessun commento sulle possibili dimissioni

Non trapela, invece, nessuna novità sulle possibili dimissioni che, stando così la situazione, non sembrano imminenti soprattutto dopo l'ultimo evento che ha acuito il problema. La famiglia ha scelto di veicolare solo pochissime dichiarazioni attraverso le persone più vicine e non sono previsti bollettini medici.

Il professor Massimo Falconi, chirurgo che operò Fedez nel marzo del 2022 per un tumore al pancreas, aveva rassicurato tutti sulle condizioni del rapper: "Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri che ci sia una stabilità dell'emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso". Quanto ai possibili collegamenti tra l'ulcera e il delicato intervento subìto da Fedez un anno e mezzo fa, il medico ha spiegato: "Ci può essere una fragilità più o meno importante, ma non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall'intervento chirurgico. Di fatto il meccanismo è lo stesso dell'ulcera peptica, credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all'assunzione di farmaci senza una protezione gastrica". Accanto a Fedez c'è sempre la moglie Chiara Ferragni che, dopo un breve messaggio di ringraziamento, si è chiusa, anche lei, nel totale silenzio.