Fedez rompe il silenzio: come sta, le sue parole

Dopo le indiscrezioni sulla sua salute è Fedez a rompere il silenzio e svelare che sta bene. Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, aveva lanciato la notizia del suo malore e della corsa al pronto soccorso. Subito i fan del rapper avevano pensato a nuovi problemi, proprio come quelli che ha dovuto affrontare l'anno scorso per colpa delle ulcere che gli causarono delle emorragie interne.

A rivelare come sta, dopo che il suo staff ha parlato con le agenzie stampa rivelando che al momento il cantante si trova a casa e non ricoverato, è stato direttamente Federico Lucia con una storia su Instagram. "Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene - ha scritto il rapper -. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita".