Fedez, parla il suo staff: "È stato male ed è andato al pronto soccorso"

Fedez ha avuto un malore ed è stato al pronto soccorso. Al momento "non sta ancora bene", ma ora non "è ricoverato". Dopo essere stato visitato è stato rimandato a casa, a renderlo noto è lo staff del rapper. Le sue condizioni non sarebbero, dunque, così gravi da arrivare a un ricovero ospedaliero, ma il malessere era già presente sabato, quando avrebbe dovuto registrate la puntata della nuova trasmissione di Alessandro Cattelan".

Federico Lucia, dunque, ancora non si sarebbe ripreso da sabato, ma le sue condizioni non sarebbero così critiche.

I problemi di salute di Fedez tra il 2022 e il 2024

A settembre 2023 il rapper era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per colpa di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Nella primavera del 2022 Federico Lucia è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas e in seguito alle emorragie interne, il chirurgo Massimo Falconi, che lo operò, chiarì se le due cose potessero essere o meno collegate. "Dopo un'operazione come quella subita dal rapper "Ci può essere una fragilità più o meno importante" della parte di organismo interessata, risponde l'esperto, "ma noi non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall'intervento chirurgico". In ogni caso, "di fatto il meccanismo è lo stesso dell'ulcera peptica", ripete Falconi, e "credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all'assunzione di farmaci senza una protezione gastrica".

Oltre ai problemi fisici il cantante ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale e il conseguente uso di psicofarmaci: "Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta", aveva dichiarato a ottobre dello scorso anno in seguito alla decisione della Rai di bloccare la sua intervista a Belve di Francesca Fagnani (intervista che poi è stata fatta quest'anno ed è stata mandata in onda ad aprile).