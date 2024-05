Fedez: "Situazione più grave di quanto immaginato"

Sembrerebbe essere sempre più vero, e dunque probabile, un malore di Fedez. Il rapper, secondo quanto annunciato da Fabrizio Corona, sarebbe stato trasportato al pronto soccorso per dei dolori all'addome, per la precisione allo stomaco.

A spiegare che lo stato di salute di Federico Lucia "si sarebbe aggravato" è l'Ansa. "La situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale', il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento". A dichiararlo all'agenzia lo staff del rapper. Diversa la ricostruzione dell'AdnKronos che citando fonti vicine al cantante ha rivelato: "Federico è stato male, doveva registrare Cattelan sabato e non ha potuto. Non è ricoverato''.

I problemi di salute di Fedez tra il 2022 e il 2024

A settembre 2023 il rapper era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per colpa di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Nella primavera del 2022 Federico Lucia è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas e in seguito alle emorragie interne, il chirurgo Massimo Falconi, che lo operò, chiarì se le due cose potessero essere o meno collegate. "Dopo un'operazione come quella subita dal rapper "Ci può essere una fragilità più o meno importante" della parte di organismo interessata, risponde l'esperto, "ma noi non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall'intervento chirurgico". In ogni caso, "di fatto il meccanismo è lo stesso dell'ulcera peptica", ripete Falconi, e "credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all'assunzione di farmaci senza una protezione gastrica".

Oltre ai problemi fisici il cantante ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale e il conseguente uso di psicofarmaci: "Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta", aveva dichiarato a ottobre dello scorso anno in seguito alla decisione della Rai di bloccare la sua intervista a Belve di Francesca Fagnani (intervista che poi è stata fatta quest'anno ed è stata mandata in onda ad aprile).