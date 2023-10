Fedez, gli aggiornamenti dall'ospedale: condizioni strettamente monitorate

Emergono nuovi dettagli sullo stato di salute di Fedez, ricoverato da giovedì all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. Dopo le prime parole della famiglia rilasciate dal padre Franco Lucia e dalla madre Annamaria Berrinzaghi, in queste ore arrivano particolari che raccontano di una situazione tranquilla, ma sempre in costante controllo.

A quanto apprende l'Adnkronos Salute, dopo il nuovo sanguinamento di domenica intercettato grazie a una costante attività di monitoraggio a parte del team della Chirurgia d'urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa, e bloccato attraverso un'endoscopia senza necessità di trasfusioni, oggi le condizioni del rapper appaiono sotto controllo, pur strettamente e continuamente monitorate. Visto lo stato, non arriva dunque alcun aggiornamento sulla possibilità di dimissioni del rapper che resta in ospedale circondato dall'affetto della moglie Chiara Ferragni, anche lei ritirata nel più totale silenzio.

Cos'ha avuto Fedez

Fedez è stato ricoverato giovedì a causa di due ulcere che gli hanno causato un'emorragia interna rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. "Mi hanno letteralmente salvato la vita", ha dichiarato il cantante 34enne su Instagram, tranquillizzando i follower in apprensione per il suo stato di salute già messo a dura prova dal tumore al pancreas. "La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento", ha poi spiegato il dottor Massimo Falconi che lo operò un anno e mezzo fa e che ha sentito telefonicamente il suo assistito, non occupandosene direttamente in questa fase. Ieri, poi, la notizia di un'altra emorragia, per cui è stata necessaria una nuova trasfusione e la situazione che, come risulta dalle ultimissime notizie, resta stabile ma sotto costante controllo.