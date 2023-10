Fedez in ospedale, Valentina Ferragni annulla gli impegni: gli ultimi aggiornamenti

È ancora in ospedale Fedez, ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. Di "condizioni sotto controllo, pur strettamente e continuamente monitorate" parlavano ieri le ultime notizie sullo stato di salute del rapper, circondato dall'affetto dei genitori che ai giornalisti hanno rilasciato solo brevi dichiarazioni e della moglie Chiara Ferragni, da giorni trincerata nel più totale silenzio.

Accanto a loro ci sono anche i famigliari più stretti. Valentina Ferragni, sorella dell'imprenditrice, ha, infatti, annullato tutti gli impegni di lavoro in vista della delicata situazione. "Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia", ha scritto in una storia Instagram a cui hanno fatto seguito delle foto che la mostrano con la nipotina Vittoria mentre la sua mamma e il suo papà sono lontani. Una scelta che conferma la serietà di una situazione che va via via stabilizzandosi, ma resta complessa.

Fedez in ospedale, gli ultimi aggiornamenti

Sono delle scorse ore le ultime notizie sullo stato di salute di Fedez, riportate dall'Ansa che parla di "leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero" dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica che ha reso necessaria una gastroscopia urgente in sala operatoria. Il 34enne resta costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo e, al momento, non si parla di dimissioni: "Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana", riporta l'agenzia.