Fedez, il messaggio dell'ex cognato dice tutto: quali sono i rapporti con la famiglia di Chiara

La nonna di Fedez oggi compie 93 anni. Il rapper ha deciso di festeggiala pubblicando su Instagram due foto, e una storia, insieme a lei. Federico non ha mai nascosto l'amore per la nonna e anzi spesso ha condiviso contenuti con la signora. Oggi però tutto è diverso rispetto all'anno scorso e lo dimostra anche l'assenza di commenti da parte della famiglia Ferragni.

Le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, non seguono più Federico su Instagram ormai da settimane, ma non può non colpire il fatto che l'unico a fare gli auguri alla signora Luciana sia stato l'ex cognato del rapper ovvero Riccardo Nicoletti. "Auguuuri", ha scritto il marito di Francesca Ferragni.

Questo non è altro che il segno evidente che il rapporto non sia teso solo tra Chiara e Fedez, ma anche tra le famiglie. Già durante le feste di compleanno di Leone e Vittoria era chiaro che si fossero creati due schieramenti, come purtroppo succede in ogni divorzio, e non sembra che la situazione possa migliorare, almeno al momento.