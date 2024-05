Fedez sul caso di Iovino: "Massacro? Dopo è andato a ballare. Ne parlano perché c'è il mio nome"

"Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia", a dichiararlo è stato Fedez alla Stampa prima dell'incontro sulla salute mentale al Salone del libro di Torino. Il rapper nelle storie Instagram aveva annunciato che sarebbe stato un incontro "divertente", in quanto, probabilmente, si aspettava delle domande sulla vicenda che riguarda il personal trainer e di cui ormai si parla da giorni.

"Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente", ha aggiunto il rapper. "Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l'ambulanza - ha ricostruito - ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale, non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza… Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia".

L'accusa contro la stampa

''Da un lato ci sono dei ragazzi che hanno delle priorità rispetto a degli avvenimenti, dall'altra parte una stampa che si occupa fondamentalmente di notizie tipo le ca**ate che fa di notte Fedez e non avete ancora capito che a loro non frega un ca**o", queste le parole di Fedez durante il suo intervento al Salone. ''Sarebbe il caso che la stampa italiana rivalutasse le priorità e non giocasse a fare l'influencer'', ha aggiunto ancora il rapper.