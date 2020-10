Chiara Ferragni festeggia Fedez: la foto con dedica nel giorno del suo compleanno

Oggi Fedez compie 31 anni e gli auguri più romantici non potevano che arrivare da Chiara Ferragni, dolce mittente di un messaggio che ha racchiuso tutta l’essenza del suo amore per il marito. “Il più felice compleanno al mio amore per sempre, l’unico e il solo, insieme fino alla fine”, ha scritto l’influencer in un post condiviso su Instagram come ormai prassi per la coppia più social del momento, ritratta in un’immagine bellissima e molto intima.

Tra qualche mese Chiara Ferragni e Fedez stringeranno tra le braccia la loro seconda figlia e anche a questa gioia la futura mamma ha fatto riferimento nella didascalia che celebra il suo compagno: “Orgogliosa della nostra famiglia che sia allarga”, è la conclusione del pensiero che conferma la solidità di un legame di cui nelle ore scorse, si è avuta l’ennesima dimostrazione.

L’amore di Fedez per Chiara Ferragni (e viceversa)

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più in vista del momento per un’influenza mediatica irradiata grazie ai social ma anche per l’autenticità di un sentimento che nelle ultime prove ha trovato l’ennesima dimostrazione nel modo in cui il rapper ha difeso la moglie dalle insinuazioni di Eleonora Daniele.

“Cara giornalista del Grande Fratello, le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie per mero senso civico, che immagino lei non sappia cosa essere. Abbiamo dato vita a una raccolta fondi che ha dato vita all'unica opera di terapia intensiva fatta sul territorio milanese. Durante l'estate è andata a far vedere le bellezza italiane. Le è stato riconosciuto il Leone d'Oro. Lei invece che cosa ha fatto durante la pandemia?”, ha chiesto provocatoriamente Fedez in un video indirizzato alla conduttrice di ‘Storie Italiane’ che aveva accusato Chiara Ferragni di non essersi spesa abbastanza durante l’emergenza coronavirus. Una difesa strenua quella del rapper nei confronti della sua dolce metà che oggi lo festeggia come merita.