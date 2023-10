Fedez compie 34 anni: come ha festeggiato a mezzanotte e gli auguri di Chiara

Fedez compie oggi 34 anni e mai come stavolta è così grato alla vita. Il rapper è uscito pochi giorni fa dall'ospedale, dove è stato ricoverato per una settimana a causa di due ulcere che gli hanno causato un'emorragia interna, e sta piano piano tornando alla normalità. Ha ancora bisogno di riposo, ma le sue condizioni di salute sono buone e la ripresa procede bene.

Il rapper ha festeggiato a mezzanotte in casa, insieme alla famiglia. Cena cinese - con Vittoria e Leone che provavano a mangiare con le bacchette - e poi due torte, una con 3 candeline e l'altra con 4. Nella foto di rito, quest'anno, anche Paloma, il Golden retriever arrivato da poco: "E sono 34 - scrive Fedez nel post - Grato alla mia famiglia per tutto l'amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri".

E gli auguri sono davvero tanti, tra follower e amici. I più belli sono quelli della moglie Chiara Ferragni, che sotto al post commenta con un "auguri amore nostro", poi condivide sul suo profilo una carrellata di foto, dai primi tempi in cui erano fidanzati fino alla più recente, con la famiglia al completo al matrimonio di sua sorella Francesca: "Buon compleanno a mio marito. La prima foto è quella che vedo di più perché è quella che appare sul mio cellulare quando mi chiama. Grazie per aver creato una famiglia con me - si legge - grazie per essere sempre al mio fianco, nella buona e nella cattiva sorte. Ti amo".