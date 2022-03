Fedez e Chiara Ferragni festeggiano Leone: la bellissima foto di famiglia

"Il compleanno più felice per il nostro amore": bastano queste poche parole per esprimere la gioia che, per il resto, è raccontata dai sorrisi immortalati nello scatto pubblicato da Chiara Ferragni. Oggi, 19 marzo, il primogenito Leone compie 4 anni e sui social si condivide un momento di serenità in un giorno che, nonostante la delicatezza del periodo segnato dai problemi di salute di Fedez, comunque va onorato come merita.

E allora ecco la scenografica torta per il bambino che ride in bracio al suo papà, gli applausi del cantante e la gioia dell'imprenditrice che cinge la piccola Vittoria prossima anche lei a festeggiare il suo primo compleanno. A corredo dell'immagine riproposta anche tra le storie Instagram con il messaggio "Ti amiamo troppo", gli innumerevoli messaggi dei follower, vicini alla famiglia Lucia Ferragni anche in questo giorno che unisce, insieme, il compleanno di Leone e la Festa del papà.

La dedica di Fedez per Leone

"Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie": così Fedez, in occasione del compleanno di Leone, ha rotto il silenzio social in cui lui e la moglie Chiara si erano comprensibilmente trincerati dopo aver comunicato del percorso di guarigione che è prossimo intraprendere contro una malattia. "Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino", ha aggiunto il rapper, destinatario a sua volta del messaggio di Chiara: "Un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli".