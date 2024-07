Fedez annulla i concerti: la decisione dei medici

Riposo assoluto per Fedez, dimesso oggi dal Policlinico di Milano dove era ricoverato per un'emorragia interna. Il rapper è a casa e ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute: "Faccio alcune precisazioni sul mio stato di salute, poiché sto leggendo fantasiose ricostruzioni online basate non so su cosa. Addirittura leggo che parlano di abuso di alcol e di droga e non è assolutamente così. Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna - ha spiegato - Laddove mi hanno operato per rimuovermi il tumore sono più fragile nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti".

Fedez aveva anticipato già stamattina, quando era ancora in ospedale, che i medici avrebbero dovuto valutare la sua situazione e decidere se poteva tornare subito al lavoro oppure no. Stasera l'annuncio, sempre tra le storie Instagram: "È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per venerdì. Ho bisogno di riposo e di recuperate un po' le forze".

I dj set previsti nei prossimi giorni, quindi, saltano. Fedez ci teneva molto a questi live, per i quali si stava preparando proprio prima del malore. Bisognerà aspettare. Nel frattempo accanto a lui ci sono i figli, Leone e Vittoria, i suoi genitori e i collaboratori più stretti.