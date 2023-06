Fedez contro Gerry Scotti: "Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio continui ad insultarci" (video)

Dallo stesso studio in cui un anno fa Fedez e Gerry Scotti chiacchierarono tranquillamente in una puntata del podcast Muschio Selvaggio, oggi si è levata una specie di appello con cui il primo ha chiesto all'altro i motivi di "tanto odio".

La parentesi sul conduttore televisivo è stata aperta da Fedez durante l'intervista a Morgan: "Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ma ci continui a insultare" ha detto il rapper con amarezza, mandando poi in onda il video social con cui Scotti, alle prese con una pianta, prendeva in giro il suo "muschio selvaggio" dopo la lite con Luis Sal "È brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando" le parole del conduttore nella clip che come didascalia ha mutuato l'ormai celebre "dillo alla mamma, dillo all'avvocato".

Un'ironia che, evidentemente, non è affatto piaciuta a Fedez che ha anche ricordato come, proprio durante il dialogo con Gerry Scotti, palesò la sua totale ignoranza su Giorgio Strehler "contribuendo a fare divulgazione" - parole sue - "sul buon Strehler".

"Ha come del livore" ha spiegato a Morgan: "È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. (…) Non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto un'intervista dove mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, il giorno in cui dissi questa cosa qua, le ricerche su Strehler, su Google, si impennarono, quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler". Davide Marra, nuovo conduttore di Muschio Selvaggio con Fedez, ha quindi preso la parola sostenendo come "palesare la propria ignoranza è salvifico non solo per noi stessi". Al momento Gerry Scotti non ha commentato il riferimento a lui da parte di Fedez, al contrario degli utenti che sui social stanno esprimendo numerosi le loro osservazioni a riguardo.