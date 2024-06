Fedez, stoccata per la ex cognata Valentina Ferragni: la battuta pungente sulla sorella di Chiara

Negli ultimi tempi molto si è detto sulle nuove compagnie femminili di Fedez, visto insieme a donne più giovani di lui dopo la fine della sua storia con Chiara Ferragni. Dalla modella francese Garance Authié alla modella spagnola Violeta Toloba, delle ragazze con cui il rapper è stato immortalato in queste settimane non è sfuggita la bellezza fisica, ma neppure la differenza di età con il rapper 34enne (Authiè ha 20 anni, Toloba 25) che ha commentato le critiche ricevute per le sue frequentazioni con un riferimento che è parso rivolto alla ormai ex cognata Valentina Ferragni.

In un video che in queste ore circola sui social si vede Fedez in auto mentre dice: "A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica del: 'Lo hanno visto con una ragazza più giovane'. Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto 'che figo il mio fidanzato dieci anni di meno' è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m*rda?". Il dettaglio della torta non è sembrato affatto casuale, dal momento che a posare con un dolce di compleanno con la scritta "31 ma ancora rimorchio i 2000" è stata qualche mese fa proprio Valentina Ferragni. Il 2000 in questione era Matteo Napoletano, modello nonché suo fidanzato, più giovane di lei di qualche anno. Un particolare risalente allo scorso dicembre, ma tornato attuale oggi con le parole di Fedez che hanno portato alla memoria un aneddoto con la ex cognata protagonista.

Tra loro oggi, dopo la fine del matrimonio tra Chiara e Fedez, i rapporti sono pressoché inesistenti. E sarebbero soprattutto Francesca e Valentina Ferragni le più dure, quelle che per prime hanno smesso di seguire sui social Fedez vedendosi ricambiare un gesto come indice di un gelo totale tutt'ora esistente.